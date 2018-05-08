Доллар продолжает дорожать накануне решения Трампа по ядерной сделке с Ираном

МОСКВА , 8 мая /ПРАЙМ/. Доллар продолжает ралли к мировым валютам и демонстрирует волатильность в паре с иеной накануне объявления президентом США Дональдом Трампом решения относительно ядерного соглашения с Ираном , свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.31 мск курс евро к доллару снижался до 1,1883 доллара за евро с 1,1923 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене уменьшался до 109,05 иены за доллар со 109,09 иены на прошлых торгах. Минутами ранее доллар также дорожал к иене. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,33%, до 93,05 пункта.

В центре внимания инвесторов во вторник находится «иранская тема». Президент США объявит свое решение относительно того, будет ли страна выходить из ядерного соглашения, достигнутого международным сообществом с Ираном в 2015 году, во вторник в 21.00 мск.

Франция, Иран и «шестерка» международных посредников ( Россия , США, Британия, Китай Германия ) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН , США и Евросоюза

Как пишет агентство MarketWatch, недавнее ралли нефтяных цен поддерживало рост курса доллара, так как динамика нефтяных цен является базовой характеристикой для темпов инфляции и, соответственно, для повышения ключевой ставки американского регулятора. При этом возможное введение новых санкций США против Ирана, как опасаются трейдеры, приведет к перебоям поставок нефти на рынок и к дальнейшему повышению цен на нефть и росту стоимости американской валюты.

"Судьба ядерной сделки с Ираном висит на волоске… Не до конца ясно, чего ожидать, учитывая, что динамика цен на нефть сигнализирует, что рынок «покупает на слухах, продает на фактах» сейчас и легко меняет мнение по поводу сделки", — приводит агентство мнение валютного стратега TD Securities Марка Маккормика (Mark McCormick).