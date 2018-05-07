США захотели от России раскрепощения

По его словам, американские бизнесмены рассчитывают, что новый состав кабинета министров ослабит давление на бизнес, даст ему раскрепоститься и развиваться. Вместе с тем, заметил Родзянко, «раскрепощение значит в чем-то потерю контроля над ситуацией», а контроль важен для правительства.

«Нам также важно увидеть, как власти будут находить этот компромисс. Сейчас все ожидают от правительства шагов по поощрению экономического роста, и мы тоже надеемся на это», — признался Родзянко.

Предприниматели уже видят улучшение ситуации, отметил он.