Разведка США не нашла доказательств вмешательства РФ в американские выборы 

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская разведка не нашла доказательств российского вмешательства в выборы 2016 года. Поэтому «охота на ведьм», связанная с Россией, теряет убедительность. Об этом глава государства написал у себя в Twitter.
Охота на ведьм, связанная с вмешательством России в американские выборы, быстро теряет доверие. Разведывательный комитет не нашел никакого сговора, координации или чего-либо еще — Дональд Трамп.
По его словам, теперь следователи выдвинули версию о возможной обструкции со стороны его администрации. На что Трамп ответил, что это не обструкция, а ответный удар.
Как насчет обструкции для выдуманного, фальшивого преступления? Нет, это называется отпор
— Дональд Трамп.
Президент США Дональд Трамп не будет давать показания перед спецпрокурором Робертом Мюллером по делу о «российском вмешательстве» в американские выборы, так как считает, что расследование стало «недобросовестным».