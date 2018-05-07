Разведка США не нашла доказательств вмешательства РФ в американские выборы

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская разведка не нашла доказательств российского вмешательства в выборы 2016 года. Поэтому «охота на ведьм», связанная с Россией , теряет убедительность. Об этом глава государства написал у себя в Twitter.

Охота на ведьм, связанная с вмешательством России в американские выборы, быстро теряет доверие. Разведывательный комитет не нашел никакого сговора, координации или чего-либо еще — Дональд Трамп.

По его словам, теперь следователи выдвинули версию о возможной обструкции со стороны его администрации. На что Трамп ответил, что это не обструкция, а ответный удар.

Как насчет обструкции для выдуманного, фальшивого преступления? Нет, это называется отпор

— Дональд Трамп.