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WSJ: демократы США намерены опубликовать 3 тыс. якобы связанных с РФ объявлений в Facebook
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WSJ: демократы США намерены опубликовать 3 тыс. якобы связанных с РФ объявлений в Facebook 

ТАСС 2 часа назад
НЬЮ-ЙОРК, 7 мая. /ТАСС/. Демократы в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса США намерены опубликовать 3 тыс. рекламных объявлений политического характера, якобы размещенных в Facebook по заказу организации «Агентство интернет-исследований». Об этом сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal.
По сведениям источников издания, указанные материалы могут быть опубликованы уже в течение этой или следующей недели. По версии американской стороны, их размещали в соцсети во время президентской гонки 2016 года в США, а также после нее. Законодатели намерены указать, на какие группы населения были нацелены объявления, сколько они стоили, а также какое число людей их видело.
В материале отмечается, что в настоящее время демократы решают, много ли информации следует предоставлять общественности о пользователях, которые комментировали эти объявления, размещали их на своих страницах или отмечали как понравившиеся. Ранее республиканцы, имеющие большинство мест в этом комитете, заявили о прекращении расследования относительно приписываемого РФ вмешательства в президентские выборы 2016 года. Демократы выразили готовность продолжать разбирательство.
В феврале 2018 года власти США выдвинули официальные обвинения против 13 граждан РФ и трех российских организаций в попытках вмешаться в американские политические процессы и ход предвыборной кампании 2016 года. Ранее глава Facebook Марк Цукерберг сообщил, что в соцсети удалили более 270 аккаунтов и страниц, якобы контролировавшихся «Агентством интернет-исследований».
Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. На данный момент расследования на этот счет продолжают проводить ФБР, спецкомитет по разведке Сената Конгресса США, а также аппарат назначенного минюстом спецпрокурора Роберта Мюллера. Президент США Дональд Трамп и его ближайшие помощники неоднократно отвергали все обвинения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.
ТАСС: последние новости
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