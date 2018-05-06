WSJ: Вашингтон и Сеул все ближе к обсуждению вывода войск США из Южной Кореи 

НЬЮ-ЙОРК, 6 мая. /ТАСС/. Официальные лица в Вашингтоне и Сеуле проявляют все больше готовности к обсуждению вопроса о возможном выводе американских войск из Республики Корея. Такая оценка приводится в статье, опубликованной в воскресенье в электронной версии газеты The Wall Street Journal.
Как подчеркивает издание, данная тема «некогда считалась запретной» в США и Южной Корее, однако она «выходит на передний план перед планируемой встречей северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента Дональда Трампа». В публикации отмечается, что, по мнению экспертов по КНДР, вопрос о возможности вывода американских войск из Республики Корея, вероятно, будет затронут Ким Чен Ыном.
Газета констатирует, что помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, представители Пентагона, а также южнокорейские власти в настоящее время отрицают, что Вашингтон и Пхеньян ведут переговоры о возможном выводе американских войск из Республики Корея. «И все же, в течение последней недели дискуссии на этот счет стали вестись более активно, ключевые советники и официальные лица в правительстве США и Южной Кореи выражают открытость в отношении данной идеи», — подчеркивается в публикации.
Газета напоминает, что министр обороны США Джеймс Мэттис в апреле не ответил однозначно на вопрос о том, будет ли означать подписание мирного договора между Сеулом и Пхеньяном, что войскам США больше незачем находиться в Южной Корее. Глава Пентагона тогда указал, что этот вопрос войдет в число тех, которые Вашингтон сначала обсудит с союзниками. Как отмечается в публикации, Трамп ранее заявлял, что США «практически ничего не получают» в обмен на $1,2 млрд, которые Вашингтон расходует ежегодно в связи с пребыванием американских войск в Южной Корее.
Как сообщила ранее газета The New York Times, Трамп отдал Пентагону распоряжение подготовить варианты сокращения численности войск США в Южной Корее. Однако Белый дом вскоре выступил с опровержением этих сведений. «Материал The New York Times — полная ерунда. Президент не просил Пентагон предоставить варианты сокращения американских сил, размещенных в Южной Корее», — утверждал в письменном заявлении Болтон.