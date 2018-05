WSJ: Вашингтон и Сеул все ближе к обсуждению вывода войск США из Южной Кореи 

Как сообщила ранее газета The New York Times, Трамп отдал Пентагону распоряжение подготовить варианты сокращения численности войск США в Южной Корее. Однако Белый дом вскоре выступил с опровержением этих сведений. «Материал The New York Times — полная ерунда. Президент не просил Пентагон предоставить варианты сокращения американских сил, размещенных в Южной Корее», — утверждал в письменном заявлении Болтон.