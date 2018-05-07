Глава ЦРУ намеревалась оставить свой пост

Исполняющая обязанности главы ЦРУ Джина Хаспел хотела отказаться от утверждения на должность главы ведомства. Это произошло из-за скандала о ее причастности к допросам и пыткам подозреваемых в терроризме.

Хаспел заявила, что хотела бы снять свою кандидатуру на пост главы ЦРУ, чтобы избежать слушания в сенате, которое может причинить вред ее репутации.