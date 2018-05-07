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Глава ЦРУ намеревалась оставить свой пост
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Глава ЦРУ намеревалась оставить свой пост 

Российская Газета 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Исполняющая обязанности главы ЦРУ Джина Хаспел хотела отказаться от утверждения на должность главы ведомства. Это произошло из-за скандала о ее причастности к допросам и пыткам подозреваемых в терроризме.
Хаспел заявила, что хотела бы снять свою кандидатуру на пост главы ЦРУ, чтобы избежать слушания в сенате, которое может причинить вред ее репутации.
Между тем сотрудники Белого дома убедили Хаспел, проработавшую в ЦРУ 33 года, остаться. Об этом сообщает РИА Новости. Президент США Дональд Трамп также решил настаивать на том, чтобы Хаспел сохранила свою кандидатуру.
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