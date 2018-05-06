В США рассказали о планах по G2

Американский эксперт рассказал о предложении Вашингтона Пекину поделить мир

США неоднократно предлагали Китаю вместе управлять миром, однако Пекин отказался от роли «младшего партнера», заявил эксперт Майкл Пиллсбери в эфире американских СМИ.

«Знаете, они нам отказали. Несколько человек выступали с такими предложениями — с так называемым планом G2, и китайские ученые, которым разрешено писать об этом в статьях и книгах, сказали: «Нет, знаете, нам на самом деле не хочется быть вторым номером, младшим партнером Америки», — передает RT слова Пиллсбери, которые он сказал в эфире Fox News.

Аналитик предположил, что Китай ждет момента, когда сможет быть первым номером, однако США нужно предпринять «множество мер по предотвращению этого».

«Мы должны отказать им в технологическом превосходстве. Это во-первых. Во-вторых, мы должны лучше понять, как глубоко они внедрились в наши компании, в нашу общественную жизнь, в нашу университетскую среду», — сказал он.

Пиллсбери заметил, что в случае с СССР было легче, так как с ним у США почти не было связей и общего бизнеса.