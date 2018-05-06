Ещё
В США рассказали о планах по G2
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американский эксперт рассказал о предложении Вашингтона Пекину поделить мир 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
США неоднократно предлагали Китаю вместе управлять миром, однако Пекин отказался от роли «младшего партнера», заявил эксперт Майкл Пиллсбери в эфире американских СМИ.
«Знаете, они нам отказали. Несколько человек выступали с такими предложениями — с так называемым планом G2, и китайские ученые, которым разрешено писать об этом в статьях и книгах, сказали: «Нет, знаете, нам на самом деле не хочется быть вторым номером, младшим партнером Америки», — передает RT слова Пиллсбери, которые он сказал в эфире Fox News.
Аналитик предположил, что Китай ждет момента, когда сможет быть первым номером, однако США нужно предпринять «множество мер по предотвращению этого».
>> Китай ответил на резкую критику США по статусу Гонконга
«Мы должны отказать им в технологическом превосходстве. Это во-первых. Во-вторых, мы должны лучше понять, как глубоко они внедрились в наши компании, в нашу общественную жизнь, в нашу университетскую среду», — сказал он.
Пиллсбери заметил, что в случае с СССР было легче, так как с ним у США почти не было связей и общего бизнеса.
«А Китай — глубоко внутри нас. И мы не хотим их совсем демонизировать — это создало бы проблемы для нашей собственной политической системы. Но мы должны лучше понимать, насколько они хитроумны», — заявил он.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Больной раком Маккейн просил зятя позаботиться о дочери Активизировались дискуссии о выводе войск США из Южной Кореи США объявили об операции по освобождению последних оплотов ИГ в Сирии
Комментарии64
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой667
Запад отступил от своей позиции по Асаду103
Бузова сообщила о замужестве134
Скончался Юрий Томошевский8
Хабенский устроил перепалку с журналисткой145
Видео
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:28
Сулейман Керимов госпитализирован
Политика
00:17
На свадьбе в Бразилии упал самолет с невестой
Происшествия В мире
00:35
Пропавший Ярошенко нашелся в карцере
Происшествия
00:32
Самолет 30-х годов экстренно сел на пляже
Происшествия В мире
03:44
Путин снял взыскание с главы Минтранса
Политика
01:12
«ВИМ-Авиа» заявил об исчезновении руководства
Происшествия
00:23
Порошенко обвинили в очередном вранье про армию
Украина Армия
01:07
Украине запретили использовать «Джавелины»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение