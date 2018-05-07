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В США не исключили войны с Северной Кореей
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В США не исключили войны с Северной Кореей 

Lenta.ru 22 минуты назад
Фото: KCNA / Reuters
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что война с Северной Кореей остается одним из вариантов действий администрации президента Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал CBS.
Она отметила, что нынешняя администрация заняла позицию, показывающую КНДР, что может произойти с ней, если она будет угрожать Соединенным Штатам. «Никто не хочет воевать. Президент не хочет войны, я не хочу войны. Но это один из возможных вариантов», — пояснила постоянный представитель.
Заявление Хейли прозвучало на фоне слов американского лидера об «успешной подготовке» ко встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. По словам Трампа, дата и место встречи уже согласованы и будут объявлены в ближайшие дни.
Отмечалось, что она может пройти в конце мая-начале июня. 2 мая источники сообщали, что Ким Чен Ын согласился встретиться с Трампом в деревне Пханмунджон в демилитаризованной зоне на границе двух Корей. Как утверждалось, некоторые мероприятия в ходе встречи могут состояться на северокорейской стороне границы. Ранее появлялись слухи, что они могут встретиться в Сингапуре или в Монголии.
В конце апреля в Пханмунджоне состоялся саммит с участием Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.
В начале апреля Вашингтон и Пхеньян провели секретные переговоры о подготовке встречи между руководителями двух государств. Их курирует бывший директор ЦРУ, ныне госсекретарь США Майкл Помпео.
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