Иран заявил об «историческом сожалении» США

Президент Ирана: США испытают «историческое сожаление», если выйдут из ядерной сделки

Reuters. Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что власти США пожалеют, если примут решение о выходе из иранской ядерной сделки. Слова главы Ирана, которые прозвучали в эфире государственного телеканала, передает

Рухани заявил, что власти Соединенных Штатов столкнутся с «историческим сожалением», если покинут ядерную сделку. Также он отметил, то Иран готовит ответ на решение президента США Дональда Трампа по этому вопросу.

Трамп хочет сменить власть в Иране. Адвокат президента Ранее СМИ сообщали, что. Адвокат президента Рудольф Джулиани заявил, что смена власти в Иране является «единственным путем к миру на Ближнем Востоке».