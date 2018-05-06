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Иран заявил об «историческом сожалении» США
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Президент Ирана: США испытают «историческое сожаление», если выйдут из ядерной сделки 

Газета.Ru 26 минут назад
Фото: Reuters
Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что власти США пожалеют, если примут решение о выходе из иранской ядерной сделки. Слова главы Ирана, которые прозвучали в эфире государственного телеканала, передает Reuters.
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Рухани заявил, что власти Соединенных Штатов столкнутся с «историческим сожалением», если покинут ядерную сделку. Также он отметил, то Иран готовит ответ на решение президента США Дональда Трампа по этому вопросу.
Ранее СМИ сообщали, что Трамп хочет сменить власть в Иране. Адвокат президента Рудольф Джулиани заявил, что смена власти в Иране является «единственным путем к миру на Ближнем Востоке».
Также ранее глава МИД Ирана исключил возможность изменения или пересмотра ядерного соглашения.
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