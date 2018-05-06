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Трамп пытался «разоблачить» Обаму
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Трамп пытался «разоблачить» Обаму 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: Reuters
В 2017 году команда президента США Дональда Трампа поручила израильскому частному детективному агентству собрать компромат на бывших членов администрации Барака Обамы, пишут СМИ.
Белый дом интересовал компромат на тех чиновников из команды Обамы, которые отвечали за ядерную сделку с Ираном. В частности, речь идет о советнике Обамы по национальной безопасности Бене Родсе и советнике вице-президента Джо Байдена Колине Кале, передает ТАСС со ссылкой на Guardian.
≥≥ Трамп хочет сменить власть в Иране
В Белом доме надеялись, что, дискредитировав окружение Обамы, администрации Трампа будет легче разорвать соглашение с Ираном.
Особенное внимание детективы должны были обратить на связи команды Обамы с проиранскими лоббистами и СМИ, которые поддерживали сделку с Тегераном.
Результат работы агентства неизвестен, пишет Guardian.
Напомним, США обвинили Иран в обмане МАГАТЭ.
Трамп негативно относится к ядерной сделке с Ираном и грозит выйти из соглашения. Тегеран заявил, что не будет пересматривать или вносить поправки в ядерную сделку.
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