Трамп пытался «разоблачить» Обаму

Белый дом интересовал компромат на тех чиновников из команды Обамы, которые отвечали за ядерную сделку с Ираном . В частности, речь идет о советнике Обамы по национальной безопасности Бене Родсе и советнике вице-президента Джо Байдена Колине Кале, передает ТАСС со ссылкой на Guardian

В Белом доме надеялись, что, дискредитировав окружение Обамы, администрации Трампа будет легче разорвать соглашение с Ираном.

Особенное внимание детективы должны были обратить на связи команды Обамы с проиранскими лоббистами и СМИ, которые поддерживали сделку с Тегераном

Результат работы агентства неизвестен, пишет Guardian.

Напомним, США обвинили Иран в обмане МАГАТЭ

Трамп негативно относится к ядерной сделке с Ираном и грозит выйти из соглашения. Тегеран заявил, что не будет пересматривать или вносить поправки в ядерную сделку.