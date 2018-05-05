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Самолеты американской разведки засекли у границ России
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Самолеты американской разведки засекли у границ России 

Lenta.ru 26 минут назад
Фото: Lenta.ru
Два разведывательных самолета США совершили полеты вблизи Калининградской области. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.
Отмечается, что стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, в течение более чем трех часов курсировал у южной границы Калининградской области. Другой американский разведчик вылетел с авиабазы Эмари в Эстонии. Он несколько часов кружил к западу от морской границы области над международными водами Балтийского моря.
В пятницу, 4 мая, эти же самолеты проводили многочасовую разведку у морских и сухопутных границ Калининградской области. Самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США осуществил пятичасовой полет у побережья Крыма и Краснодарского края.
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