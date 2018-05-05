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Друга Трампа допросили по «делу РФ»
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СМИ: Близкого друга Трампа допросили по делу о «российском вмешательстве» 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Сотрудники аппарата спецпрокурора США Роберта Мюллера допросили американского инвестора Томаса Баррака, который является близким другом и доверенным лицом президента США Дональда Трампа, в рамках расследования «российского вмешательства».
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники.
Отмечается, что конкретные вопросы, заданные американскому предпринимателю, неизвестны.
Согласно данным Forbes, состояния Баррака в 2013 году оценивалось в $1 млрд
Ранее сообщалось, что в США команда Мюллера пыталась опросить российского бизнесмена Виктора Вексельберга.
RT на русском: последние новости
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