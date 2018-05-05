Друга Трампа допросили по «делу РФ»

СМИ: Близкого друга Трампа допросили по делу о «российском вмешательстве»

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

Отмечается, что конкретные вопросы, заданные американскому предпринимателю, неизвестны.

Согласно данным Forbes, состояния Баррака в 2013 году оценивалось в $1 млрд