АНБ усилило слежку за телефонными звонками американцев

Об этом говорится в докладе Офиса директора Национальной разведки США.

Как отмечает агентство, резкий рост отслеживания телефонных звонков зафиксирован на второй год после принятия в США закона, который был призван сократить масштабы слежки.

Данные, собранные АНБ, включают в себя номера и время звонков или текстовые сообщений. Уточняется, что содержание бесед АНБ не фиксирует.