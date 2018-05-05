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АНБ усилило слежку за телефонными звонками американцев
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АНБ усилило слежку за телефонными звонками американцев 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Агентство национальной безопасности (АНБ) США за 2017 год отследило в три раза больше телефонных звонков и текстовых сообщений американцев, чем в предыдущем году, передает Reuters.
Об этом говорится в докладе Офиса директора Национальной разведки США.
Как отмечает агентство, резкий рост отслеживания телефонных звонков зафиксирован на второй год после принятия в США закона, который был призван сократить масштабы слежки.
Данные, собранные АНБ, включают в себя номера и время звонков или текстовые сообщений. Уточняется, что содержание бесед АНБ не фиксирует.
Ранее сообщалось. что сенат США единогласно утвердил кандидатуру генерал— лейтенанта Пола Накасоне на пост директора Агентства национальной безопасности (АНБ).
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