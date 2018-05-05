Ещё
АНБ сообщило о перехвате более 534 миллионов звонков в 2017 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

АНБ сообщило о перехвате более 534 миллионов звонков в 2017 году 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Агентство национальной безопасности США (АНБ) за 2017 год перехватило более 534 миллионов звонков, сообщается в ежегодном отчете о прозрачности на сайте разведывательной организации.
"Общее количество детализирующих записей звонков, обусловленных целями, которые АНБ получило от источников… и хранит в своих архивах — 534 396 285", — говорится в отчете. Отмечается, что в это включены как звонки с зарубежных, так и местных телефонных номеров в США.
Согласно представленной информации, общее количество абонентов, чьи разговоры были перехвачены, может быть в разы меньше, поскольку несколько полученных записей могли принадлежать одному человеку.
Существование масштабных программ слежки американских спецслужб раскрыл для широкой публики в 2013 году экс-сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден. По его данным, американские спецслужбы стремятся перехватывать и анализировать практически любые формы звонков и электронных сообщений по всему миру.
В американском обществе с тех пор идет дискуссия о допустимости слежки за американцами в рамках этих программ. В конгрессе не возражают против слежки за иностранцами.
Представители спецслужб заверяют, что не осуществляют слежку за американцами сознательно и что данные американцев оказываются в базах данных по случайности. Спецслужбы США заявляют также, что с помощью данных программ удалось предотвратить немало терактов в США, но отказываются говорить, о каких терактах идет речь.
РИА Новости: последние новости
СМИ: попавший в больницу Маккейн попросил зятя позаботиться о его дочери Авианосная группировка США приступила к ударам по ИГ* в Сирии Маккейн признал, что нынешний срок в сенате будет для него последним
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предупредили об аномальной жаре62
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива578
Главу МИД ФРГ одёрнули за риторику в отношении РФ45
Израиль сообщил об инциденте с самолетом РФ280
Американцы нанесли новые авиаудары по Сирии357
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
01:12
Переговоры Китая и США провалились
Экономика
00:32
Украина выступила с требованием к РФ по задержанному судну
Украина В мире
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
00:32
Украина направила России ноту
Украина В мире
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
03:20
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ
Шоу-бизнес
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение