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В NASA назвали стоимость создания модулей для окололунной станции
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В NASA назвали стоимость создания модулей для окололунной станции 

RT на русском 45 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
В NASA заявили, что производство модулей для возведения окололунной станции Lunar Orbital Platform — Gateway обойдётся в $2,7 млрд
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что $2,7 млрд пойдут на разработку и создание к 2022 году базового блока будущей станции — Энергодвигательного элемента, а также создание к 2023 году Жилого модуля.
По данным агентства, первые финансовые средства на модули в размере $504,2 млн планируется запросить из бюджета США уже в 2019 году.
Ранее президент США Дональд Трамп в ходе митинга в американском штате Мичиган прокомментировал прогресс, который был достигнут Соединёнными Штатами в рамках космической программы.
RT на русском: последние новости
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