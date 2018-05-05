В NASA назвали стоимость создания модулей для окололунной станции

NASA заявили, что производство модулей для возведения окололунной станции Lunar Orbital Platform — Gateway обойдётся в $2,7 млрд

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что $2,7 млрд пойдут на разработку и создание к 2022 году базового блока будущей станции — Энергодвигательного элемента, а также создание к 2023 году Жилого модуля.

По данным агентства, первые финансовые средства на модули в размере $504,2 млн планируется запросить из бюджета США уже в 2019 году.