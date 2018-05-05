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Экс-президент США Буш–старший выписан из больницы и чувствует себя хорошо
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Экс-президент США Буш–старший выписан из больницы и чувствует себя хорошо 

Вести.Ru 38 минут назад
Бывшего президента Соединенных Штатов Америки 93-летнего Джорджа Буша — старшего выписали из больницы Хьюстона. Врачи оценивают его состояние как хорошее. Такое заявление сделал в Twitter официальный представитель семьи Джим Макграт.
Как отмечается в сообщении, президент Джордж Буш — старший выписан из больницы после лечения инфекции, передает РИА Новости. Его врачи сообщили, что у него все в порядке, и он счастлив вернуться домой.
В конце апреля СМИ сообщали, что бывший президент Соединенных Штатов был госпитализирован в больницу с инфекцией. Позднее Джим Макграт сообщил, что Буш-старший чувствует себя лучше. Однако врачи рекомендовали пациенту остаться в реанимационном отделении на неделю.
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