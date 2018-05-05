Трамп заявил, что вооружённые преподаватели защитят школы США от нападений

Президент США Дональд Трамп заявил, что вооружённые школьные учителя и хорошо обученные охранники служат гарантией предотвращения массовых расстрелов в учебных заведениях

Об этом сообщает CBS.

«Мы убеждены в том, что хорошо обученные преподаватели должны иметь скрытое оружие. Они же хорошо обучены. И нам нужны хорошо обученные охранники», — сказал он.

По его словам, 98% инцидентов со стрельбой происходят в местах, где ношение оружия запрещено.

«Нет более привлекательного знака для массового убийцы, чем табличка, на которой сказано «Эта школа — территория без оружия». Заходи и бери нас», — заявил он.

14 февраля в школе американского города Паркленд произошла стрельба, в результате которой погибли 17 человек.