Ещё
Трамп заявил, что вооружённые преподаватели защитят школы США от нападений
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп заявил, что вооружённые преподаватели защитят школы США от нападений 

RT на русском 14 минут назад
Президент США Дональд Трамп заявил, что вооружённые школьные учителя и хорошо обученные охранники служат гарантией предотвращения массовых расстрелов в учебных заведениях
Об этом сообщает CBS.
«Мы убеждены в том, что хорошо обученные преподаватели должны иметь скрытое оружие. Они же хорошо обучены. И нам нужны хорошо обученные охранники», — сказал он.
По его словам, 98% инцидентов со стрельбой происходят в местах, где ношение оружия запрещено.
«Нет более привлекательного знака для массового убийцы, чем табличка, на которой сказано «Эта школа — территория без оружия». Заходи и бери нас», — заявил он.
14 февраля в школе американского города Паркленд произошла стрельба, в результате которой погибли 17 человек.
RT на русском: последние новости
Помпео заявил о возможности изменить ход истории на Корейском полуострове Трамп заявил о согласовании места и времени встречи с Ким Чен Ыном Юрист Трампа назвал условия, при которых глава США ответит на вопросы Мюллера
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое правительство: кто уйдет, кто останется184
Певица погибла во время отдыха35
В Twitter сообщили о смерти Аллы Пугачевой12
Переговоры Китая и США провалились121
Севастополец получил два года за пост в соцсети167
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
01:12
Переговоры Китая и США провалились
Экономика
00:32
Украина выступила с требованием к РФ по задержанному судну
Украина В мире
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
00:32
Украина направила России ноту
Украина В мире
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
03:20
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ
Шоу-бизнес
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение