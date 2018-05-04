Врач вице-президента США ушла в отставку на фоне скандала с врачом Трампа

По его данным, Пенья дала показания против Джексона, подтвердив ряд обвинений в непрофессиональном поведении. Предполагается, что соответствующие показания Пенья дала в конгрессе.

Офис Пенса подтвердил отставку.

Пенья, как и Джексон, является военным врачом, которого прикомандировали к Белому дому.