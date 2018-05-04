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Врач вице-президента США ушла в отставку
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Врач вице-президента США ушла в отставку на фоне скандала с врачом Трампа 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: AP Photo / Alex Brandon
Врач вице-президента США Майка Пенса Джен Пенья ушла в отставку на фоне скандала с врачом главы государства Ронни Джексона, сообщило издание Politico.
По его данным, Пенья дала показания против Джексона, подтвердив ряд обвинений в непрофессиональном поведении. Предполагается, что соответствующие показания Пенья дала в конгрессе.
Офис Пенса подтвердил отставку.
Пенья, как и Джексон, является военным врачом, которого прикомандировали к Белому дому.
Президент США Дональд Трамп ранее выдвинул Джексона на пост министра по делам ветеранов, но тот снял свою кандидатуру на фоне обвинений в СМИ. В частности, утверждалось, что Джексон прописывал наркотические болеутоляющие без должных мер предосторожности и пил на работе, в том числе разбил в пьяном виде машину. Джексон обвинения отвергает, однако свою кандидатуру на пост министра снял и, как предполагается, не вернется на пост личного врача Трампа.
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