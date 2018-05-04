Трамп готов встретиться с Мюллером

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к общению со спецпрокурором по "российскому делу" Робертом Мюллером.
Ранее СМИ сообщали, что Мюллер может вызвать Трампа на допрос.
"Я бы хотел с ним встретиться, потому что мы ничего плохого не делали, не было никакого сговора, не было воспрепятствования (правосудию)", — сказал Трамп журналистам.
Президент признал, что его адвокаты выступают против того, чтобы он отвечал на вопросы спецпрокурора.
"Если я посчитаю, что все честно, я бы не принял совет моих адвокатов", — сказал Трамп.
Мюллер ведет расследование предполагаемых связей Трампа с Россией, которые отрицают как в Кремле, так и в Белом доме.