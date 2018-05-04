Генинспектор минюста США завершает подготовку доклада о действиях ФБР на выборах-2016 

ВАШИНГТОН, 4 мая. /ТАСС/. Генеральный инспектор министерства юстиции США завершает разработку доклада, в котором будет дана оценка действий данного ведомства и подчиняющегося ему ФБР в ходе президентских выборов в стране в 2016 году. Об этом сообщил первый заместитель министра юстиции США Род Розенстайн, выступая в пятницу перед коллегией адвокатов округа Монтгомери в штате Мэриленд под Вашингтоном.
"Я ожидаю, что наш генеральный инспектор в течение следующих нескольких недель подготовит всеобъемлющий, справедливый и непартийный доклад, отвечающий на многие вопросы относительно того, каким образом министерство юстиции вело в ходе последней президентской кампании громкое расследование. Мы извлечем из него (этого документа — прим. ТАСС) уроки, и наше министерство в будущем станет действовать лучше", — сказал Розенстайн.
Он имел в виду разбирательства, которые минюст и ФБР вели по поводу того, как кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон обращалась с секретной информацией в бытность госсекретарем США (в 2009-2013 годах). Кроме того, Розенстайн говорил о прослушивании ФБР переговоров избирательного штаба кандидата от республиканцев Дональда Трампа, который победил на выборах в ноябре 2016 года. Затем Трамп неоднократно критиковал действия минюста и ФБР, усматривая в них фаворитизм по отношению к Клинтон и превышение должностных полномочий в свой адрес.