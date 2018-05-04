Ударная группа ВМС США приступила к воздушным операциям в Сирии

Ударная группа кораблей ВМС США во главе с авианосцем " Гарри Трумэн " начала наносить удары с восточной части Средиземного моря по позициям ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки «Исламское государство») в Сирии , сообщает Европейское командование флота США.

По данным военных, самолеты с авианосца начали совершать боевые вылеты на позиции боевиков 3 мая в рамках операции «Непоколебимая решимость».

Авианосец во главе ударной группы из нескольких ракетных эсминцев был направлен в поход с базы Норфолк в США 11 апреля. Предполагалось, что эскадра примет участие в специальной операции в Сирии в соответствии с указанием президента США Дональда Трампа

Франции. Однако атака на сирийские военные и гражданские объекты 14 апреля в ответ на якобы химическую атаку в городе Дума была проведена без участия «Гарри Трумэна» при помощи Великобритании

Ранее планировалось, что эскадра, приписанная к 6-му флоту США, направится для выполнения задач в Персидский залив. Однако вместо этого она приняла участие в сирийской кампании.