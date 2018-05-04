США приступили к новым операциям в Сирии

Авианосец Harry Truman приступил к воздушным операциям против ИГ в Сирии

Авианосная ударная группа (АУГ) ВМС США во главе с атомным авианосцем Harry Truman, которая находится в Средиземном море, приступила к проведению воздушных операций в рамках возглавляемой США международной антитеррористической коалиции против террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ ) в Сирии . Об этом сообщается в заявлении ВМС США, распространенном в пятницу.

"АУГ Harry Truman приступила 3 мая 2018 года к проведению воздушных операций с целью оказать поддержку операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость")", — говорится в документе.

Как указали в пресс-службе, эскадрильи истребителей-бомбардировщиков "совершили [несколько] вылетов над Сирией".

В ВМС подчеркнули, что такие операции призваны "ликвидировать ИГ и угрозу, которую она представляет для международного сообщества".

"Мы по-прежнему готовы по указанию нанести точечные удары", — отметил контр-адмирал Юджин Блэк.

В заявлении не уточняется, когда АУГ направится дальше — в район Персидского залива, как планировалось.

Harry Truman в сопровождении ракетного крейсера Normandy и четырех эсминцев покинул 11 апреля порт приписки Норфолк (штат Вирджиния) и отправился, как указала ранее представитель ВМС лейтенант Кло Морган, в "плановый поход" в район Ближнего Востока. По словам Морган, АУГ будет действовать в зонах оперативной ответственности пятого и шестого флотов ВМС США. В зону ответственности пятого флота входят западная часть Индийского океана и Персидский залив. На борту Harry Truman находятся 90 самолетов и вертолетов, в состав всей АУГ входят почти 6,5 тыс. военнослужащих.