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США собрались «изменить ход истории»
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Помпео заявил о возможности «изменить ход истории» на Корейском полуострове 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: AP Photo / Virginia Mayo
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что сейчас появилась возможность изменить ход истории на Корейском полуострове, при этом администрация президента Дональда Трампа не повторит ошибок предшественников.
"У нас есть беспрецедентная возможность изменить ход истории на Корейском полуострове, но итог неизвестен. Тем не менее, точно известно одно: администрация Трампа не повторит ошибок прошлого. Мы ясно видим ситуацию, и плохая сделка не рассматривается", — написал госсекретарь в Twitter.
Президент США намерен встретиться с северокорейским лидером в мае или начале июня. Телеканал CBS со ссылкой на источники в американской администрации сообщал, что встреча может состояться в Монголии или Сингапуре.
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