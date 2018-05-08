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Потери Boeing от санкций США против Ирана оценили в 20 млрд долларов
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Потери Boeing от санкций США против Ирана оценили в 20 млрд долларов 

Деловая газета «Взгляд» 8 мая 2018
Фото: ТК «Звезда»
Потери американской авиакорпорации Boeing от выхода Соединенных Штатов из ядерной сделки с Ираном составят 20 млрд долларов.
По данным компании, портфель заказов Тегерана обеспечивает 100 тыс. рабочих мест в США, сообщает Yahoo news.
Ранее во вторник президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном и возобновлении всех ранее отмененных санкций.
Между тем, среди масштабных санкций против Ирана, о введении которых уведомило министерство финансов США, поставки воздушных судов не значатся.
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