Потери Boeing от санкций США против Ирана оценили в 20 млрд долларов 

Потери американской авиакорпорации Boeing от выхода Соединенных Штатов из ядерной сделки с Ираном составят 20 млрд долларов.
По данным компании, портфель заказов Тегерана обеспечивает 100 тыс. рабочих мест в США, сообщает Yahoo news.
Ранее во вторник президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном и возобновлении всех ранее отмененных санкций.
Между тем, среди масштабных санкций против Ирана, о введении которых уведомило министерство финансов США, поставки воздушных судов не значатся.