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В американских школах начнут изучать историю ЛГБТ
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В американских школах начнут изучать историю ЛГБТ 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Сенат американского штата Иллинойс принял законопроект, согласно которому в государственных школах начнут преподавать историю ЛГБТ-сообщества, а также начнут использовать инклюзивные и «недискриминационные» учебники.
Законопроект, принятый 34 голосами «за» при 18 «против», требует, чтобы во всех начальных и средних школах изучали «роль и вклад, лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов в историю этой страны и этого штата», сообщает Fox News.
По словам сенатора-демократа Хизер Стинс, которая выступала в поддержку введения этого курса для школьников, преподавание истории этого сообщества важно для «повышения сочувствия и взаимопонимания, а также для предоставления исторических образцов для подражания для учащихся-ЛГБТ».
Сенатор поставила изучение ЛГБТ в один ряд с тем, как детям рассказывают о других притесняемых сообществах и национальностях.
Накануне The New York Times написала о другой тенденции в американском школьном образовании: к работе в Соединенных Штатах все чаще привлекают учителей-гастарбайтеров, так как американские педагоги увольняются из-за низких зарплат.
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