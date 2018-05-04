Трамп заподозрил NBC в использовании сфабрикованных источников

"NBC News снова не прав! Они ссылаются на «источники», которые вечно не правы. Проблема в том, что, как и многие другие, эти источники, возможно, не существуют, они сфабрикованы, выдумка! NBC, который раньше был моим домом по шоу «Кандидат», сейчас так же плох, как фейковые новости CNN . Печально!" — написал американский лидер в Twitter.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что федеральные следователи в США «в течение недель» вели прослушку телефонов Майкла Коэна , адвоката президента США Дональда Трампа, перед тем, как в начале апреля ФБР провело обыск его офиса и гостиничного номера. При этом следователи перехватили как минимум один звонок, сделанный адвокатом по телефонной линии, которая, как считается, используется адвокатом для разговоров с Трампом.

Позже телеканал уточнил свои данные, сообщив, что следователи не прослушивали телефоны адвоката, а только вели учет его звонков, то есть фиксировали входящие и исходящие звонки на его номера.