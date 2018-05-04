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Эксперт: Южная Корея увеличит расходы на содержание американских военных
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Эксперт: Южная Корея увеличит расходы на содержание американских военных 

Национальная Служба Новостей 38 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
США могут уменьшить численность военнослужащих в Южной Корее. Поручение о подготовке такого варианта развития событий было отдано Пентагону. Сокращение численности военного контингента связано с недовольством Вашингтона финансированием пребывания военных со стороны Южной Кореи, сообщает New York Times.
Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Ким Ен Ун в эфире НСН рассказал, что Сеул в итоге пойдёт навстречу США (слушайте аудио).
«Он (президент США Дональд Трамп — НСН) исходит из того, что хотите наши войска — платите. Я думаю, что хотя южнокорейцы будут пытаться сопротивляться, но они будут вынуждены уступить и увеличить затраты на содержание американских войск в Южной Корее. Сейчас Сеул платит половину, которая приходится на обеспечение продовольствия, бытовыми нуждами и так далее. То вооружение, которое завозится из Америки туда на ротационной основе, стоит намного дороже, чем миллиард долларов, который Южная Корея сейчас тратит», — отметил эксперт.
Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил присудить Нобелевскую премию мира Дональду Трампу за его роль в установлении отношений с Пхеньяном, сообщает «Газета.ру». Напомним, сейчас идёт подготовка встречи президента США с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном.
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