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В Сеуле обеспокоились слухами о сокращении войск США в Южной Корее
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В Сеуле обеспокоились слухами о сокращении войск США в Южной Корее 

Российская Газета 14 минут назад
Фото: Российская Газета
Слухи вокруг возможного сокращения численности военного контингента США в Южной Корее вызвали большую обеспокоенность в Сеуле. В Вашингтоне заверили корейцев, что пока изменений не предвидится, но не исключили их в дальнейшем.
Напомним, что в настоящий момент на постоянной основе на территории Республики Корея (РК) находятся 28500 солдат и офицеров США. Недавно один из советников южнокорейского президента заявил, что в случае подписания мирного соглашения с Пхеньяном «будет трудно оправдать целесообразность пребывания американских военных в Корее».
Информацию о частичном выводе американских войск из Кореи сообщило влиятельное издание The New York Times. Как отметила газета со ссылкой на свои многочисленные источники, президент США Дональд Трамп сказал, что Корея не платит в достаточно мере за пребывание американских солдат, а потому пора часть из них вернуть домой в целях сокращения расходов. Трамп дал соответствующее указание Пентагону, чтобы в ведомстве подготовили план по сокращению. Источники опровергли прямую связь между планами по сокращению войск с ожидающимся саммитом Трампа и Ким Чен Ына, но признали, что если рассуждать логически, то в случае улучшения отношений между США и КНДР, заключения мирного договора, то необходимость в присутствии войск Соединенных Штатов в Корее в прежнем объеме снижается.
В правительстве Южной Кореи, которая поддерживает тесные союзнические обязательства с США, это вызвало сильную обеспокоенность. Корейские чиновники немедленно бросились прояснять эти слухи. В итоге пресс-секретарь администрации президента РК Юн Ё Чхан разослал аккредитованным журналистам сообщение, в котором эти слухи были опровергнуты. В сообщении отмечено, что находящийся сейчас в США с визитом глава Управления государственной безопасности администрации президента РК Чон Ы Ён задал соответствующий вопрос «одному из ключевых сотрудников Совета национальной безопасности при президенте США». В ответ было сказано, что слухи о сокращении «не соответствуют действительности».
Тем не менее в последнее время по поводу целесообразности нахождения американских солдат в Южной Корее или как минимум поддержания их численности в последнее время возникают различные спекуляции. С разных сторон высказываются мнения, что контингент США надо сокращать. С одной стороны, в самом руководстве США при Трампе все больше стали требовать от корейцев увеличить свою долю расходов на пребывание американских. Сеул не хочет заметно увеличивать свои расходы на эти нужды, что раздражает Вашингтон, порождая стремление сократить контингент, С другой стороны, в самой Корее все больше становится тех, кто уверен, что Южная Корея достаточно окрепла, чтобы обойтись либо вообще без американцев, либо сократить их количество. Поэтому слова помощника южнокорейского президента не были случайными и такими уж неожиданными. Недавно начавшееся резкое улучшение межкорейских отношений также играет на стороне тех, кто уверен в отсутствии необходимости присутствия войск США на Корейском полуострове. Вместе с тем также необходимо признать, что в Корее весьма сильны и те, кто считает, что американцы должны оставаться в Корее как гаранты от северокорейского нападения.
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