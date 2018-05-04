«Метатель ботинка в Буша» намерен стать депутатом

Иракский журналист Мунтазар аз-Зейди, известный тем, что бросил свои ботинки в Джорджа Буша-младшего в декабре 2008 года, намерен бороться за место в парламенте Ирака , передает RT.

Медиадеятель намерен «изменить жалкое положение дел в Ираке».

Аз-Зейди отметил, что «никогда не будет пытаться использовать» историю с Бушем ради извлечения выгоды, в том числе во время избирательной кампании.