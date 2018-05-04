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«Метатель ботинка в Буша» намерен стать депутатом
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«Метатель ботинка в Буша» намерен стать депутатом 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Иракский журналист Мунтазар аз-Зейди, известный тем, что бросил свои ботинки в Джорджа Буша-младшего в декабре 2008 года, намерен бороться за место в парламенте Ирака, передает RT.
Медиадеятель намерен «изменить жалкое положение дел в Ираке».
Аз-Зейди отметил, что «никогда не будет пытаться использовать» историю с Бушем ради извлечения выгоды, в том числе во время избирательной кампании.
71-летний Джордж Уокер Буш — американский политик-республиканец, 43-й президент США в 2001—2009 годах, губернатор штата Техас с 1995 по 2000 год. Сын 41-го президента США Джорджа Г. У. Буша, также известен как Джордж Буш — младший.
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