СМИ сообщили о стрельбе в ТЦ в Нэшвилле 

Стрельба произошла в торговом центре в американском Нэшвилле, сообщает РИА «Новости».
По данным местного телеканала, ранены четыре человека. По предварительной информации, один подозреваемый задержан, идут поиски второго стрелка.
Детали инцидента пока неизвестны.
Нэшвилл — город на юге США, столица штата Теннесси, центр округа Дейвидсон. Расположен на берегу реки Камберленд, в центральной части штата. Город является крупным центром здравоохранения и образования, важным транспортным узлом, а также столицей музыкального стиля кантри.