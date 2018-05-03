СМИ сообщили о стрельбе в ТЦ в Нэшвилле

Стрельба произошла в торговом центре в американском Нэшвилле, сообщает РИА «Новости» По данным местного телеканала, ранены четыре человека. По предварительной информации, один подозреваемый задержан, идут поиски второго стрелка. Детали инцидента пока неизвестны. Нэшвилл — город на юге США , столица штата Теннесси, центр округа Дейвидсон. Расположен на берегу реки Камберленд, в центральной части штата. Город является крупным центром здравоохранения и образования, важным транспортным узлом, а также столицей музыкального стиля кантри.