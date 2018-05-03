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СМИ сообщили о стрельбе в ТЦ в Нэшвилле
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СМИ сообщили о стрельбе в ТЦ в Нэшвилле 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Стрельба произошла в торговом центре в американском Нэшвилле, сообщает РИА «Новости».
По данным местного телеканала, ранены четыре человека. По предварительной информации, один подозреваемый задержан, идут поиски второго стрелка.
Детали инцидента пока неизвестны.
Нэшвилл — город на юге США, столица штата Теннесси, центр округа Дейвидсон. Расположен на берегу реки Камберленд, в центральной части штата. Город является крупным центром здравоохранения и образования, важным транспортным узлом, а также столицей музыкального стиля кантри.
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