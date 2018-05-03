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В США сообщили о стрельбе в торговом центре Нэшвилла
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Полиция США сообщила о стрельбе в торговом центре Нэшвилла 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Полиция американского города Нэшвилл сообщила о стрельбе в местном торговом центре, передаёт News Channel 5.
Отмечается, что в результате инцидента по меньшей мере один человек получил ранение, всем посетителям рекомендовано оставаться подальше от входов в здание.
Близлежащие заведения эвакуированы.
23 апреля сообщалось, что мужчина, устроивший стрельбу у кафе Waffle House недалеко от американского города Нэшвилл, ранее пытался попасть в Белый дом и встретиться с президентом США Дональдом Трампом.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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