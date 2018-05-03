В США сообщили о стрельбе в торговом центре Нэшвилла

Полиция США сообщила о стрельбе в торговом центре Нэшвилла

Полиция американского города Нэшвилл сообщила о стрельбе в местном торговом центре, передаёт News Channel 5.

Отмечается, что в результате инцидента по меньшей мере один человек получил ранение, всем посетителям рекомендовано оставаться подальше от входов в здание.

Близлежащие заведения эвакуированы.