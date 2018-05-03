США сохранят лидерство по оказанию гумпомощи

США сохранят мировое лидерство по оказанию гумпомощи, заявил Белый дом

"Соединенные Штаты являются мировым лидером в области гуманитарной помощи, и мы будем и впредь играть ведущую роль", — говорится в заявлении Сандерс, в котором выражается поддержка кандидатуры Кена Айзекса на пост главы Международной организации по миграции (МОМ) на предстоящих в июне выборах.

В сообщении отмечается, что Айзекс "понимает политику Вашингтона" в сфере миграции и выражает уверенность, что в случае его избрания организация будет "использовать донорское финансирование самым мудрым и эффективным образом".

"Если его изберут руководителем МОМ, он будет относиться к людям справедливо и одинаково, с достоинством и уважением, которых они заслуживают", — считает Сандерс.

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Айзекс ранее подвергался критике за свои высказывания о мигрантах. Так, по данным СМИ, еще в 2016 году он сделал запись в Twitter, в которой предложил Австрии Швейцарии рассмотреть возможность строительства стены в Альпах, чтобы "контролировать свои границы от беженцев. " В этом его предложение созвучно попыткам президента США Дональда Трампа построить стену на границе с Мексикой для борьбы с нелегальными мигрантами.

Проблема миллионов беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока является одной из наиболее острой для европейских стран в последние годы.

США являются главным донором МОМ и вносят в бюджет этой организации порядка 300 миллионов долларов — около трети всех средств.