Американские следователи прослушивали телефон адвоката Трампа

Сообщается, что прослушка продолжалась "в течение недель", перед тем как в начале апреля ФБР провело обыск офиса и гостиничного номера Коэна.

Источник телеканала сообщает, что следователи перехватили как минимум один звонок, сделанный адвокатом по телефонной линии, которая, как считается, используется адвокатом для разговоров с Трампом.

Несколько источников также сообщили телеканалу, что после обысков команда юристов Трампа посоветовала американскому президенту не звонить Коэну из опасений, что разговор может записываться.

Представители федерального прокурора и офиса ФБР в Нью-Йорке отказались прокомментировать информацию телеканалу.