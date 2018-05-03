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Следователи прослушивали телефон адвоката Трампа
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Американские следователи прослушивали телефон адвоката Трампа 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo / Susan Walsh
Следователи в США прослушивали несколько телефонных линий Майкла Коэна, адвоката президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал NBC со ссылкой на два знакомых с инцидентом источника.
Сообщается, что прослушка продолжалась "в течение недель", перед тем как в начале апреля ФБР провело обыск офиса и гостиничного номера Коэна.
Источник телеканала сообщает, что следователи перехватили как минимум один звонок, сделанный адвокатом по телефонной линии, которая, как считается, используется адвокатом для разговоров с Трампом.
Несколько источников также сообщили телеканалу, что после обысков команда юристов Трампа посоветовала американскому президенту не звонить Коэну из опасений, что разговор может записываться.
Представители федерального прокурора и офиса ФБР в Нью-Йорке отказались прокомментировать информацию телеканалу.
В апреле ФБР провело обыски в офисе и дома у личного юриста Трампа Майкла Коэна, оказавшегося под подозрением бюро. В ходе обысков были конфискованы документы, которые, по данным СМИ, могли содержать записи телефонных разговоров юриста с Трампом, а также документ о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд). Представители Коэна попросили суд закрыть для министерства юстиции доступ к изъятым ФБР материалам.
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