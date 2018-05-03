Пакистан не экстрадирует в США доктора Африди, помогавшего выследить бен Ладена

ТАСС , 3 мая. Пакистан не занимается экстрадицией в США доктора Шакила Африди, который помог американцам выследить и ликвидировать в мае 2011 года главаря "Аль-Каиды" (запрещена в РФ ) Усаму бен Ладена. Об этом официальный представитель МИД Пакистана заявил в четверг в ходе брифинга, текст которого опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

"От лица министерства иностранных дел я могу заверить вас, что его передача США [сейчас] не осуществляется", — говорится в заявлении. На вопрос о том, существуют ли какие-либо условия для его экстрадиции, представитель ответил, что такой информации у него нет.

Сотрудничавший с ЦРУ США доктор Африди по заданию американских разведчиков организовал и провел в пакистанском городе Абботтабаде ложную кампанию по вакцинации местных жителей от полиомиелита. В ходе нее врач собрал образцы ДНК членов семьи бен Ладена, тайно проживавшей вместе с ним в неприметном особняке на городской окраине.

Как только местопребывание главаря «Аль-Каиды» было установлено, ЦРУ в мае 2011 года провело удачную операцию по его ликвидации, что привело к глубокому кризису в отношениях США и Пакистана.