Ещё
Пакистан не экстрадирует в США доктора Африди, помогавшего выследить бен Ладена
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Побег россиян в США, новый налог и другие события дня
Побег россиян в США, новый налог и другие события дня

Пакистан не экстрадирует в США доктора Африди, помогавшего выследить бен Ладена 

ТАСС 31 минуту назад
ТАСС, 3 мая. Пакистан не занимается экстрадицией в США доктора Шакила Африди, который помог американцам выследить и ликвидировать в мае 2011 года главаря "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) Усаму бен Ладена. Об этом официальный представитель МИД Пакистана заявил в четверг в ходе брифинга, текст которого опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.
"От лица министерства иностранных дел я могу заверить вас, что его передача США [сейчас] не осуществляется", — говорится в заявлении. На вопрос о том, существуют ли какие-либо условия для его экстрадиции, представитель ответил, что такой информации у него нет.
Сотрудничавший с ЦРУ США доктор Африди по заданию американских разведчиков организовал и провел в пакистанском городе Абботтабаде ложную кампанию по вакцинации местных жителей от полиомиелита. В ходе нее врач собрал образцы ДНК членов семьи бен Ладена, тайно проживавшей вместе с ним в неприметном особняке на городской окраине.
Как только местопребывание главаря «Аль-Каиды» было установлено, ЦРУ в мае 2011 года провело удачную операцию по его ликвидации, что привело к глубокому кризису в отношениях США и Пакистана.
ТАСС: последние новости
В Думе предложили применять контрсанкции к странам, фактически поддерживающим действия США Госдеп: США вместе с партнерами приступили к освобождению последних оплотов ИГ в Сирии Мэттис: США стремятся не допустить боестолкновений с войсками России и Асада в Сирии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин провел массовые отставки298
Популярный российский блогер найден мертвым117
Windows сломал компьютеры по всему миру55
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе134
США испытали новую ядерную бомбу162
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
03:05
У Савченко начали крошиться зубы
Украина В мире
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия Рынки
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Истории
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение