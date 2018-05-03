Пенс отложил зарубежный визит для помощи в подготовке переговоров с КНДР

Вице-президент США Майк Пенс отложил зарубежный визит, чтобы помочь подготовке переговоров с КНДР "Вице-президент задерживает поездку в Бразилию, чтобы у президента (Дональда) Трампа были все дипломатические ресурсы и ресурсы в области национальной безопасности в то время как он готовит переговоры с режимом Кима", — говорится в заявлении представителя Пенса. Трамп намерен встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в мае или начале июня. Визит Пенса в Бразилию был запланирован на конец мая. Он планировал посетить Рио-де-Жанейро 30 мая, а 31 мая — Бразилиа . В программе также было посещение города Манауса на границе с Венесуэлой