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Пенс отложил зарубежный визит
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Пенс отложил зарубежный визит для помощи в подготовке переговоров с КНДР 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: Reuters
Вице-президент США Майк Пенс отложил зарубежный визит, чтобы помочь подготовке переговоров с КНДР.
"Вице-президент задерживает поездку в Бразилию, чтобы у президента (Дональда) Трампа были все дипломатические ресурсы и ресурсы в области национальной безопасности в то время как он готовит переговоры с режимом Кима", — говорится в заявлении представителя Пенса.
Трамп намерен встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в мае или начале июня. Визит Пенса в Бразилию был запланирован на конец мая. Он планировал посетить Рио-де-Жанейро 30 мая, а 31 мая — Бразилиа. В программе также было посещение города Манауса на границе с Венесуэлой.
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