Пенс отложил зарубежный визит

"Вице-президент задерживает поездку в Бразилию, чтобы у президента (Дональда) Трампа были все дипломатические ресурсы и ресурсы в области национальной безопасности в то время как он готовит переговоры с режимом Кима", — говорится в заявлении представителя Пенса.
Трамп намерен встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в мае или начале июня. Визит Пенса в Бразилию был запланирован на конец мая. Он планировал посетить Рио-де-Жанейро 30 мая, а 31 мая — Бразилиа. В программе также было посещение города Манауса на границе с Венесуэлой.