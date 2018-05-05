Судья США раскритиковал действия спецпрокурора по РФ по делу Манафорта

Обвинения в махинациях с налогами, которые выдвинул спецпрокурор Роберт Мюллер против Пола Манафорта , бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа , не связаны с якобы российским вмешательством в американские президентские выборы 2016 года. Такое мнение высказал судья федерального суда Александрии (штат Вирджиния) Томас Эллис, который рассматривает эти обвинения.

Как сообщило издание Politico, судья убежден, что команда спецпрокурора Мюллера своими обвинениями пытается надавить на Манафорта, рассчитывая получить от него показания против президента Трампа.

"Вам не интересно, занимался ли Пол Манафорт банковскими махинациями. Вы хотите надавить на него, чтобы добраться до президента США . Я не вижу, какое отношение это обвинительное заключение имеет к тому, что спецпрокурор уполномочен расследовать", — заявил Эллис во время заседания суда. При этом он отметил, что спецпрокурор Мюллер не должен обладать неограниченными полномочиями. Судья также считает, что делом Манафорта должна заниматься обычная прокуратура, а не команда Мюллера.

Как ранее сообщалось, экс-руководителю предвыборного штаба Трампа Полу Манафорту грозит до 305 лет заключения в случае признания его виновным по всем пунктам обвинения. Ему вменяется в вину уклонение от налогов, несколько эпизодов банковских махинаций и участие в заговоре. Сам Манафорт отрицает все выдвинутые против его обвинения.