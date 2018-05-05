СМИ: команда Мюллера просила суд отложить слушание по «российскому делу»

По данным издания, основанием для прошения об отсрочке стала неопределённость прокуроров в том, получили ли повестку юридические представители компании Concord бизнесмена Евгения Пригожина . По словам членов команды Мюллера, им также не удалось передать повестку компании через российские власти.

Как отмечают СМИ, судья не одобрила отсрочку дела, однако дала распоряжение адвокатам Concord предоставить свой ответ до понедельника включительно.