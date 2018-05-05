СМИ: команда Мюллера просила суд отложить слушание по «российскому делу» 

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Команда спецпрокурора США Роберта Мюллера просила суд отложить слушание по делу о вменяемом России вмешательстве в американские выборы, назначенное на следующую неделю, сообщает газета Politico.
По данным издания, основанием для прошения об отсрочке стала неопределённость прокуроров в том, получили ли повестку юридические представители компании Concord бизнесмена Евгения Пригожина. По словам членов команды Мюллера, им также не удалось передать повестку компании через российские власти.
Как отмечают СМИ, судья не одобрила отсрочку дела, однако дала распоряжение адвокатам Concord предоставить свой ответ до понедельника включительно.
Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы «абсолютно голословными». В феврале спецпрокурор предъявил обвинения во вмешательстве в выборы 13 россиянам и 3 компаниям из РФ, но об их связях с властями России не сообщил. Речь идет об организациях «Агентство интернет-исследований», Concord Management and Consulting и Concord Catering.