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Помпео заявил о поддержке свободы прессы
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Помпео заявил, что США будут поддерживать свободу прессы 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: AP Photo / Susan Walsh
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты будут поддерживать свободу прессы.
"В 25-ю годовщину Всемирного дня свободы печати мы вновь заявляем о приверженности продвижению и защите свободной прессы, которая является важным столпом демократии. США ценят свободу прессы как ключевой компонент демократической системы управления. Если поддержать свободную прессу, граждане будут лучше информированы, активны и вовлечены в принятие политических решений, лучше смогут добиваться ответственности от своих правительств", — заявил Помпео.
По его словам, США также чтят журналистов, которые рискуют жизнью ради своей профессии.
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