Помпео заявил о поддержке свободы прессы

Помпео заявил, что США будут поддерживать свободу прессы

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты будут поддерживать свободу прессы.

"В 25-ю годовщину Всемирного дня свободы печати мы вновь заявляем о приверженности продвижению и защите свободной прессы, которая является важным столпом демократии. США ценят свободу прессы как ключевой компонент демократической системы управления. Если поддержать свободную прессу, граждане будут лучше информированы, активны и вовлечены в принятие политических решений, лучше смогут добиваться ответственности от своих правительств", — заявил Помпео.

По его словам, США также чтят журналистов, которые рискуют жизнью ради своей профессии.