В Думе предложили применять санкции к другим странам

В Думе предложили применять контрсанкции к странам, фактически поддерживающим действия США

"Полагаем также целесообразным уточнить положения законопроекта, касающиеся понятия "иностранные государства", используемого для целей рассматриваемого законопроекта", — говорится в заключении комитета, являющегося соисполнителем по данному законопроекту.

В документе обращается внимание, что в проекте "под иностранными государствами понимаются иностранные государства, принявшие решения о присоединении к действиям США и введении экономических санкций в отношении отдельных отраслей экономики РФ, российских юридических и (или) физических лиц или поддержавшие такие решения".

"Указанная формулировка, на наш взгляд, должна давать возможность применять предусмотренные законопроектом ответные ограничительные меры в отношении тех иностранных государств, которые, хотя и не приняли официальных решений относительно присоединения к действиям Соединенных Штатов Америки или поддержки таких действий, но своими практическими действиями, направленными против российских интересов, осуществили фактическую поддержку таких недружественных действий", — подчеркивается в заключении международного комитета.

Законопроект о контрсанкциях

Проект закона "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств" был внесен 13 апреля лидерами всех парламентских фракций и спикером Госдумы Вячеславом Володиным . Он разработан как ответная мера на проявляющиеся со стороны "США и их должностных лиц вызовы, выраженные в недружественных и неконструктивных действиях по введению санкций в отношении как РФ в целом, так и ее граждан и юридических лиц", говорится в пояснительной записке.

В соответствии с законопроектом правительству РФ "предоставляются полномочия по введению ряда мер, имеющих как экономический, так и политический характер, направленных прежде всего на устранение США так называемых актов недружественного характера". Среди них — запрет на поставки лекарств, алкоголя и табака, сельхозпродукции и промтоваров, технологического оборудования и программного обеспечения. Исключение составит только их ввоз в Россию из США и стран, поддерживающих политику Вашингтона, для "целей личного пользования".

Инициативой вводятся также ограничения на сотрудничество в атомной и ракетно-двигательной отраслях, в авиастроении. Одновременно предусматривается введение черных списков американцев, которым будет закрыт въезд в Россию. Оговаривается, что ответные меры будут вводиться кабинетом министров по решению президента РФ. Аналогичный порядок предусматривается и для возможной отмены контрсанкций.