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Охотник за привидениями купил статую голого Трампа за 28 тысяч долларов
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Охотник за привидениями купил статую голого Трампа за 28 тысяч долларов 

Lenta.ru 54 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Аукционный дом Julien’s Auctions объявил о продаже единственной уцелевшей статуи обнаженного Дональда Трампа, изготовленной анархистским коллективом INDECLINE. Об этом сообщает издание Raw Story.
Скульптуру приобрел Зак Баганс (Zak Bagans) — ведущий передачи о паранормальных явлениях Ghost Adventures, которая выходит на американском телеканале Travel Channel. Обнаженный Трамп обошелся ему в 28 тысяч долларов (около 1,8 миллиона рублей). Он намерен показывать его в своем «Музее с привидениями» (Haunted Museum), работающем в Лас-Вегасе.
Это последняя из пяти статуй из глины и силикона, которые группа INDECLINE незаконно установила в августе 2016 года в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Кливленде и Сиэтле. Они изображали будущего президента США в натуральную величину, но с очень маленькими гениталиями и без яичек.
Вскоре почти все статуи оказались уничтожены или демонтированы. Кроме того, была похищена копия скульптуры, изготовленная по заказу художественной галереи из Майами и установленная на ее крыше. Сохранилась лишь статуя, стоявшая на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе, которую подобрала галерея La Luz de Jesus. В октябре 2016 года ее уже выставляли на аукцион. Тогда за обнаженного Трампа удалось выручить 22 тысячи долларов.
Коллектив INDECLINE, чьи участники остаются инкогнито, занимается созданием объектов стрит-арта. Все произведения, а часто и процесс работы над ними, художники запечатлевают на камеру и распространяют материалы в соцсетях.
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