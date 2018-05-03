США назвали Пакистан союзником в борьбе с терроризмом

"Пакистан является нашим союзником в войне с терроризмом. Мы понимаем и принимаем те жертвы из числа военных и гражданских лиц, которые понес Пакистан в этой войне", — сказала Уайт.

Вместе с тем, отметила представитель дипломатического ведомства США, в Вашингтоне полагают, что Пакистан должен проводить более жесткую политику в отношении террористических формирований, укрывающихся на территории этой страны.

Несмотря на продолжающиеся в стране теракты и поэтапное ужесточение антитеррористического законодательства, Пакистан регулярно становится объектом критики со стороны международного сообщества за якобы поддержку террористов как внутри страны, так и за ее пределами. В начале текущего года США объявили о приостановке финансовой помощи Исламабаду в сфере безопасности из-за недостаточных, с точки зрения Вашингтона, усилий пакистанской стороны по противодействию боевикам. Кроме того, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее открыто заявил, что Пакистан не помогает его стране в борьбе с этой угрозой и, более того, укрывает на своей территории террористов из Афганистана

В Исламабаде эти обвинения отвергают, отмечая, что борьба с вооруженным экстремизмом стоила стране 75 тысяч жизней мирных граждан и шести тысяч жизней военнослужащих. Потери для экономики Пакистана, по официальным данным этой страны, при этом составили порядка 123 миллиардов долларов.