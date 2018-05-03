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Делегация США прибыла в Китай
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В Лондоне в толпе прогремел взрыв

Делегация США прибыла в Китай для переговоров по торговле 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что американская делегация прибыла в Китай для проведения переговоров по торговле, которые состоятся в Пекине 3-4 мая.
«Наша замечательная команда — в Китае, пытается договориться о единых «правилах игры» в торговле!» — написал американский лидер в своем Twitter.
Трамп также отметил, что ожидает дальнейшей работы по этому вопросу с председателем КНР Си Цзиньпином.
Предполагалось, что в состав американской делегации войдут министр финансов США Стивен Мнучин, министр торговли Уилбур Росс, торговый представитель в ранге министра Роберт Лайтхайзер, помощники президента США Ларри Кудлоу и Питер Наварро, а также посол США в КНР Терри Брэнстед. Делегацию китайской стороны возглавит премьер Госсовета КНР Лю Хэ, передает РИА «Новости».
Напомним, во вторник США выступили с угрозами в адрес Китая на случай провала переговоров по торговле.
Ранее Китай отверг ключевые требования в торговой войне с США, пообещав дать отпор Вашингтону за односторонние действия по обострившимся торговым спорам.
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