Делегация США прибыла в Китай для переговоров по торговле

«Наша замечательная команда — в Китае, пытается договориться о единых «правилах игры» в торговле!» — написал американский лидер в своем Twitter.

Трамп также отметил, что ожидает дальнейшей работы по этому вопросу с председателем КНР Си Цзиньпином

Напомним, во вторник США выступили с угрозами в адрес Китая на случай провала переговоров по торговле.

Ранее Китай отверг ключевые требования в торговой войне с США, пообещав дать отпор Вашингтону за односторонние действия по обострившимся торговым спорам.