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США проводят тренинги по борьбе с пропагандой
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Госдеп проводит тренинги по борьбе с «иностранной пропагандой» 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: AFP 2018 / Nicholas Kamm
Госдепартамент США в своем заявлении в четверг сообщил, что открыл серию тренингов по борьбе с "иностранной пропагандой и дезинформацией".
"Инициатива будет включать лучшие технологии страны, ученых и правозащитные группы гражданского общества, которые будут регулярно находить решения и способствовать более крепкому государственно-частному партнерству в борьбе с иностранной пропагандой и дезинформацией", — говорится в заявлении.
Первая из серии встреч состоялась 2 мая, их планируется продолжать еще полгода.
"Технологии включают, в частности, обнаружение сетевых вторжений, аутентификацию контента с использованием технологий блокчейна, а также автоматическое реагирование на сигналы", — отмечается в сообщении госдепартамента.
"Эти демонстрации покажут различным учреждениям в США, как можно использовать конкретную технологию для того, чтобы сократить распространение ложных сообщений и проводить аутентификацию появляющейся информации", — заявила официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.
Она не сказала, против какой именно "иностранной пропаганды и дезинформации" направлена инициатива.
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