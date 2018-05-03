США проводят тренинги по борьбе с пропагандой

Госдеп проводит тренинги по борьбе с «иностранной пропагандой»

Госдепартамент США в своем заявлении в четверг сообщил, что открыл серию тренингов по борьбе с "иностранной пропагандой и дезинформацией".

"Инициатива будет включать лучшие технологии страны, ученых и правозащитные группы гражданского общества, которые будут регулярно находить решения и способствовать более крепкому государственно-частному партнерству в борьбе с иностранной пропагандой и дезинформацией", — говорится в заявлении.

Первая из серии встреч состоялась 2 мая, их планируется продолжать еще полгода.

"Технологии включают, в частности, обнаружение сетевых вторжений, аутентификацию контента с использованием технологий блокчейна, а также автоматическое реагирование на сигналы", — отмечается в сообщении госдепартамента.

"Эти демонстрации покажут различным учреждениям в США, как можно использовать конкретную технологию для того, чтобы сократить распространение ложных сообщений и проводить аутентификацию появляющейся информации", — заявила официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.

Она не сказала, против какой именно "иностранной пропаганды и дезинформации" направлена инициатива.