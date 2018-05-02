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Китайские смартфоны попали под запрет Пентагона
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Китайские смартфоны попали под запрет Пентагона 

Вести.Ru 1 час назад
По данным изданий Washington Post, в целях обеспечения кибербезопасности Пентагон запретил продажу на военных базах США китайских смартфонов Huawei и ZTE.
Как пояснил представитель американского военного ведомства, попавшие под запрет высокотехнологичные устройства могут представлять неприемлемый риск для сотрудников, данных и деятельности министерства, и в свете этого продолжать продавать их в военных магазинах сотрудникам, связанным обороной, было бы неблагоразумно.
Помимо указанных смартфонов, запрет на продажу в военных магазинах также распространяется на модемы для мобильного интернета и другие устройства для мобильной связи, однако сотрудники министерства обороны США по-прежнему могут использовать произведенные китайскими компаниями устройства, в том числе, и в работе, сообщает РИА Новости.
Ранее ФБР, ЦРУ и Агентство национальной безопасности США рекомендовали гражданам страны не приобретать и не пользоваться телефонами марок Huawey и ZTE, так как, по оценкам специалистов этих ведомств, китайские производители смартфонов представляют угрозу безопасности для американских покупателей.
Вопрос кибербезопасности — один из наиболее проблемных в отношениях Вашингтона и Пекина. США обвиняют Китай в хакерских атаках, Китай же эти обвинения последовательно отвергает, называя их голословными.
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