Ещё
Трампа официально выдвинули на Нобелевскую премию мира
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трампа официально выдвинули на Нобелевскую премию мира 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Группа из 18 конгрессменов-республиканцев официально обратилась в Нобелевский комитет с инициативой удостоить президента Соединенных Штатов Дональда Трампа премии мира «за его неустанную работу по достижению мира во всем мире» и усилия по нормализации ситуации на Корейском полуострове.
По словам конгрессменов, «политика президента Трампа „мир через силу“ работает и приносит мир на Корейский полуостров», передает РИА «Новости».
«С момента вступления в должность президент Трамп неустанно работал, чтобы оказать максимальное давление на Северную Корею, чтобы она прекратила свою незаконную программу оружия (массового поражения) и чтобы принести мир в регион», — говорится в обращении политиков в Нобелевский комитет.
Напомним, прошлую пятницу Трамп заявил, что урегулирование ситуации на Корейском полуострове является его заслугой. В тот же день американский политолог предложил выдвинуть главу Белого дома на Нобелевскую премию мира. В Совфеде раскритиковали эту инициативу, предложив вручить Нобелевку лидерам двух Корей.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
США объявили об операции по освобождению последних оплотов ИГ в Сирии Больной раком Маккейн просил зятя позаботиться о дочери США пожелали присоединения России к «демократическому миру»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия и Китай: сбывшийся кошмар США240
Мацейчука наказали241
Командир российского самолета умер по пути в Египет50
Протестующие в Армении перешли к «насилию над людьми»413
Умер легендарный советский певец199
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:00
Малахов заставил Катю Семенову плакать
Шоу-бизнес
02:43
У Юлии Скрипаль нашли «двойника»
В мире
03:46
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста
Шоу-бизнес
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение