США направили 12 истребителей F-15 в Болгарию

США направили 12 истребителей и 260 военнослужащих на учения в Болгарию

Фото: U.S. Air Force photo/Senior Airman Erin Trower

ВВС США направили 12 истребителей F-15 и 260 военнослужащих для участия в американо-болгарских учениях Thracian Eagle 2018, сообщает командование. "Двенадцать (самолетов) F-15s ВВС США из состава авиации Национальной гвардии в Орегоне и Массачусетсе прибывают в Граф-Игнатиево, Болгария, для участия в совместных болгаро-американских летных учениях Thracian Eagle 2018", — сообщается в пресс-релизе американских ВВС. Также поддержку американской авиации оказывают 40 военнослужащих 52-го авиационного крыла, размещенные на авиабазе Шпангдалем в Германии