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США и Китай провалили переговоры
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Китай и США преодолевают разногласия 

ИА Regnum 50 минут назад
Член Политбюро ЦК КПК, заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ и американская делегация, возглавляемая спецпосланником президента США, министром финансов Стивеном Мнучином, провели с 3 по 4 мая в Пекине обсуждения по торгово-экономическим вопросам, представляющим взаимный интерес, сообщает 4 мая Синьхуа.
Обе стороны считают, что здоровые и стабильные торгово-экономические связи исключительно важны для Китая и США. Выражена готовность решать вопросы торгово-экономического взаимодействия путем диалога и консультаций.
Стороны в полной мере обменялись мнениями по расширению экспорта из США в Китай, двусторонней торговле услугами, взаимным инвестициям, защите прав интеллектуальной собственности, решению вопросов в сфере тарифных и нетарифных мер. В некоторых областях был достигнут консенсус.
Подчеркнуто, что и Пекин, и Вашингтон осознают наличие существенных разногласий по ряду вопросов и готовы форсировать работу для их преодоления. Достигнута договоренность о поддержании в этих целях тесных контактов и создании соответствующих механизмов.
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