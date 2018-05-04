США и Китай провалили переговоры

Китай и США преодолевают разногласия

Обе стороны считают, что здоровые и стабильные торгово-экономические связи исключительно важны для Китая и США. Выражена готовность решать вопросы торгово-экономического взаимодействия путем диалога и консультаций.

Стороны в полной мере обменялись мнениями по расширению экспорта из США в Китай, двусторонней торговле услугами, взаимным инвестициям, защите прав интеллектуальной собственности, решению вопросов в сфере тарифных и нетарифных мер. В некоторых областях был достигнут консенсус.

Подчеркнуто, что и Пекин, и Вашингтон осознают наличие существенных разногласий по ряду вопросов и готовы форсировать работу для их преодоления. Достигнута договоренность о поддержании в этих целях тесных контактов и создании соответствующих механизмов.

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