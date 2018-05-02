Помпео принес присягу в качестве госсекретаря США

Госсекретарь США Майк Помпео в среду принес присягу в качестве главы американской дипломатии.

После короткого выступления президента Помпео по традиции поднял вверх согнутую в локте правую руку, положил левую на Библию и повторил за Пенсом слова присяги, с обязательством "служить народу Америки".

Церемония носила символический характер, поскольку к своим обязанностям Помпео приступил еще на прошлой неделе, когда его на должность утвердил сенат США

Израиль и Иорданию. Помпео был утвержден сенатом США на должность госсекретаря 26 апреля, после чего сразу отправился на переговоры в штаб-квартиру НАТО Брюсселе , а потом посетил Саудовскую Аравию