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СМИ: власти КНДР перевели из лагеря в отель трех заключенных американцев
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СМИ: власти КНДР перевели из лагеря в отель трех заключенных американцев 

ТАСС 24 минуты назад
ТАСС, 2 мая. Власти КНДР перевели из лагеря в гостиницу трех заключенных американцев в преддверии саммита между лидером этой страны Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом, который, как ожидается, состоится в ближайшее время. Об этом сообщило в среду агентство Yonhap News со ссылкой на Чхве Сон Ён, главу ассоциации семей южнокорейских граждан, предположительно похищенных спецслужбами КНДР. В свою очередь глава этой группы ссылается на источник, проживающий в Пхеньяне.
По данным агентства, трое граждан США, осужденных в КНДР по обвинению в шпионаже и во враждебных действиях, в начале апреля были переведены из лагеря в гостиницу, расположенную в окрестностях Пхеньяна.
По данным СМИ, двое задержанных американцев работали в Университете науки и технологий в Пхеньяне, их заключили под стражу в 2017 году, обвинив во «враждебных актах». Еще один гражданин США был задержан в 2015 году и отбывал десятилетний срок заключения в тюрьме по обвинению в шпионаже. Переговоры об их освобождении ведутся при посредничестве Швеции, представляющей интересы США в КНДР.
В конце апреля газета The Wall Street Journal сообщила, что лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в том же месяце с директором ЦРУ Майклом Помпео, занимающим сейчас пост госсекретаря США, заявил о готовности освободить трех американских граждан, находящихся в заключении. По планам северокорейской стороны, освобождение может быть приурочено к запланированной встрече Ким Чен Ына и Дональда Трампа. Президент Трамп сообщил 1 мая, что его встреча с Ким Чен Ыном может состояться в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей или в Сингапуре.
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