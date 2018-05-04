СМИ: власти КНДР могут освободить трех заключенных американцев 5 мая 

ТОКИО, 4 мая. /ТАСС/. Трое американских граждан, находящихся в заключении на территории КНДР, могут быть освобождены в субботу 5 мая. Об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap.
"Я располагаю информацией, что США и Северная Корея договорились об освобождении троих американцев корейского происхождения уже завтра", — приводит агентство слова осведомленного источника. Он отметил, что освобождение произойдет в пункте Пханмунджом на межкорейской границе. При этом другой источник агентства также подтвердил, что заключенных могут освободить в ближайшие один-два дня.
Ранее сообщалось, что трое граждан США, осужденных в КНДР по обвинению в шпионаже и во враждебных действиях, в начале апреля были переведены из лагеря в гостиницу, расположенную в окрестностях Пхеньяна. Отмечалось, что переговоры об их освобождении ведутся при посредничестве Швеции, представляющей интересы США в КНДР.
Президент США Дональд Трамп в минувшую среду дал понять, что вскоре могут последовать новости, касающиеся трех заключенных в КНДР американцев.